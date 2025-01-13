Murat Şenkul, “Yurt dışında çok fazla örneğini gördüğümüz kadın temizlik görevlisi pozisyonunda İlknur arkadaşımızı geçici işçi olarak istihdam ettik. 3 ay boyunca o işi, biz de onun performansını değerlendirip ülkemizde sadece erkeklerin görev aldığı bu işkolunda kadının da ekmeğini kazanabilmesini umut ediyor ve istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Tıpkı göreve ilk geldiğimizde yaptığımız engelli istihdamları gibi bu girişimimizin de farkındalık yaratma anlamında inşallah olumlu etkisi olacaktır. Her zaman dediğimiz gibi “biz birlikte Girne’yiz” sloganımız değil, yönetim anlayışımızdır…” dedi.