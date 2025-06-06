Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ana yolunda 6-7’nci kilometreleri arasında Rahul Nagajan BHUTIYA (E-31), 247 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ES 690 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi kontrolsüzce savrulan ES 690 plakalı araç yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sedat Derviş ALPMAN (E-23) yönetimindeki SS 008 plakalı Jeep araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan ES 690 plakalı araç sürücüsü Rahul Nagajan BHUTIYA, aynı araçta yolcu olarak bulunan Secer RACU (K-34), Nirali BHUTİYA (K-24), Sonalbala SOLANKE (K-36) ve SS 008 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Selin Güler (K-21), Gültekin Güler (E-12) kaldırılmış oldukları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip, Selin Güler, Gültekin Güler, Rahul Nagajan BHUTIYA cerrahi serviste, Nirali BHUTİYA sağ ayak kırığı nedeni ile acil serviste müşahade altına alındı. Secer RACU sağ ayak açık kırık, Sonalbala SOLANKE ise sağ uyluk kemiği kırığı nedeni ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan ES 690 plakalı araç sürücüsü Rahul Nagajan BHUTIYA tutuklandı.