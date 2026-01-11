Polis açıklamasına göre, Tatlısu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden bir salon araç, kavşak üzerinde aynı yönde ilerleyerek yolun sağında bulunan isimsiz sokağa dönüşe geçen başka bir salon aracı geçmeye çalıştığı sırada, söz konusu aracın sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yolun solundan çıkarak takla attı ve tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kaburgasında kırık teşhisiyle Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.