Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 3 kişi ile alkollü olduğu sırada çevreyi rahatsız eden 1 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 873 sürücü kontrol edilirken, çeşitli ihlallerden 312 sürücü rapor edildi, 46 araç trafikten men edildi.

Girne’de yapılan kontrollerde, kullanımındaki araçta kanunsuz olarak ahşap sopa bulundurduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Trafikte 2.480 sürücü denetlenirken, 257 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta asayiş denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmezken, trafik kontrollerinde 985 sürücü denetlendi. Çeşitli trafik suçlarından 125 sürücü rapor edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 1 kişi tutuklandı. Trafikte 2.050 sürücü kontrol edilirken, 411 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve 73 araç trafikten men edildi.

Lefkoşa’da ise trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 714 sürücü kontrol edildi. Çeşitli ihlallerden 179 sürücü rapor edilirken, 18 araç trafikten men edildi.

Polis, denetimlerin kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde sürdürüleceğini bildirdi.