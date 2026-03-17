Başbakan Üstel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu destan, vatanına sahip çıkan bir milletin inancıyla, kararlılığıyla ve sarsılmaz duruşuyla yazılmıştır.” dedi.

18 Mart 1915’in hem büyük bir askeri zafer hem de milletin bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Başbakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Çanakkale’de sergilenen mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğinin en açık göstergesi olmuş; aynı hedef etrafında kenetlenen bir milletin tüm zorlukları aşabileceğini ortaya koymuştur.

Çanakkale’de destan yazan ecdadımız, tüm imkânsızlıklara rağmen istiklalinden taviz vermemiş; esareti reddederek vatan toprağını canı pahasına savunmuştur. Aziz milletimiz, tarih boyunca karşılaştığı her türlü saldırı ve tehdit karşısında birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş, bağımsız yaşama iradesinden asla vazgeçmemiştir.”

-"Çanakkale ruhu bugünümüze ve yarınımıza yön veren güçlü bir mirastır"

Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale’den ve kurtuluş mücadelesinden aldığı ilhamla kendi varoluş mücadelesini verdiğine dikkati çeken Başbakan Üstel, “Büyük bedeller ödeyerek özgürlüğümüze, devletimize ve egemenliğimize sahip çıktık. Bu nedenle Çanakkale ruhu bugünümüze ve yarınımıza yön veren güçlü bir mirastır.” dedi.

Bugün, o büyük fedakârlığın kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olduklarına işaret eden Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birliğimizi ve beraberliğimizi korumak, devletimizi daha güçlü yarınlara taşımak ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmak en temel görevimizdir. Bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi her alanda ileriye götürmeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale geçilmez. Bu millet eğilmez. Ruhları şad olsun.’’