Polisin açıklaması şöyle:

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 745 araç sürücüsü kontrol edilmiş, çeşitli trafik suçlarından toplam 78 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

41'i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

1'i sigortasız araç kullanmak,

9’u ağırlıpı 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu Kullanması ve

16'sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.