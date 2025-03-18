Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı.

Aşan 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi Personelleri ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda, ülkeye gelen gemi içerisinde bulunan 61 BT 532 plakalı tır ile KKTC’ye gelen Emre Alp’ın yapılan üst aramasında giymekte olduğu kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 1 adet şarjörünü kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis bahse konu tabanca ve şarjörün emare zapt edildiği ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde silahın balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.