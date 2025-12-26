Girne’de faaliyet gösteren bir otel odasında, saat 06.00 sıralarında ülkede turist olarak bulunan Barbara Mostowik (K-68) yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yapılan otopside kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin, yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün saat 07.30 sıralarında ise Balıkesir’de sakin Osman Gültekin (E-69), ağılında hayvanlarına yem koyduğu sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmada, Gültekin’in doktorundan alınan bilgilere göre ölüm sebebinin hipertansiyon ve kalp damar hastalığı olduğu tespit edildi. Bu olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.