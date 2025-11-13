Girne’de, İ.S (E-44) 142 miligram alkollü içki tesiri altında ZNS 636 plakalı araçla seyir halindeyken öncelik hakkı vermeden Naci Talat Caddesi’ne giriş yaptı ve cadde üzerinde C.K (K-28) yönetimindeki VP 121 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. İ.S, alkollü araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Dikmen’de, H.S (E-33) 146 miligram alkollü içki tesiri altında JV 783 plakalı araçla dikkatsiz sürüş yaparken yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelen C.K (E-28) yönetimindeki SH 681 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. H.S de tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.