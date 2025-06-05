Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.U.’nun (E-48) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, bir adet 7,62 mm çapında tüfek, tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, 1015 ABD Doları, 950 Sterlin ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.(K-29) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.