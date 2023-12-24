Girne'de Deniz Sokak üzerinde ve Gemikonağı'nda Nejdet Levent Caddesi üzerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında yaralanan olmadı, iki kişi tutuklandı.

Ehliyetsiz ve sigortasız sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan kazalara ilişkin verilen bilgiye göre, Girne’de Deniz Sokak üzerinde dün saat 21.40 sıralarında Utkinebek MAKHMUDOV (E-23) yönetimindeki ZUG 937 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yol konumundaki Beşparmak Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hilmi BOZKURT (E-56) yönetimindeki LM 573 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle doğru savrulan LM 573 plakalı araç, bir restorana ait araç park yeri içerisinde park halinde bulunan DT 661 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZUG 937 plakalı araç sürücüsü Utkinebek MAKHMUDOV, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak sularından tutuklandı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Gemikonağı’nda Nejdet Levent Caddesi üzerinde bugün saat 03.30 sıralarında Baran ASLAN (E-21) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 878 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve o esnada araç park yeri içerisinde park halinde bulunan JZ 032 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JZ 032 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan 07 AAD 467 plakalı salon aracın sağ arka kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. JP 878 plakalı araç sürücüsü Baran ASLAN tutuklandı.

Polisin kazalara ilişkin soruşturması sürüyor.