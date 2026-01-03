02 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Şehit Hasan Cafer Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, N.A.D. (K-62) 142 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JD 730 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptı. Bu esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden D.B. (K-30) yönetimindeki UD 250 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JD 730 plakalı araç sürücüsü N.A.D., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 02 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Akdeniz Sokak üzerinde meydana gelen kazada, K.Y. (E-29) 136 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki DE 899 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir ikametgâhın duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü K.Y., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.