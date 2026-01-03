03 Ocak 2026 tarihinde Girne’de meydana gelen iki ayrı olayda, alkollü oldukları belirtilen şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ve görevli polislere saldırdığı bildirildi.

Saat 00.10 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restorana ait araç park yeri içerisinde, U.C.U. (E-24) 123 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptı. O sırada aynı yerde 94 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak bulunan H.Ü.U. (E-26), U.C.U.’nun uyarılarak tutuklanmasına tepki gösterip yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptı ve görevli polisi darp ederek görevinden men etti. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Öte yandan, saat 00.30 sıralarında Girne’de kamuya açık bir yer olan Kurtuluş Caddesi’nde, H.A. (K-38) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptı. Kendisine uyarıda bulunan görevli polis memurunu darp eden H.A., görevinden men etme suçundan suçüstü tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.