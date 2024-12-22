Polisin açıklaması şöyle:
21.12.2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de Bal Döken Otoparkı içerisinde yürümekte olan Girne’de sakin Mehmet DURMUŞ (E-75), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
İkametgahında rahatsızlandı...
21.12.2024 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, İskele’de sakin Ali Asghar FADDAEI (E-59), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.