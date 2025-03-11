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Yedidalga’da Ecevit Caddesi bölgesine de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Öte yandan, Lefke Mehmet Akif Caddesi, Fadıl Nekibzade Caddesi, Atatürk Caddesi ve Hasan Lemi sokak bölgelerinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Lefke ve Yedidalga’da üç saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Girne'de Bilgi Büyük İnal sokak, Rauf Denktaş Caddesi, Paradise apartmanları, 20 Temmuz Stadyumu ve bölgesine elektrik verilemeyecek.

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