Polis açıklaması şöyle:

02.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında Turtle Bay Sitesi kavşağı mevkiinde, Emine KEREMOĞLU (K-25) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PG 672 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Turtle Bay Sitesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek site girişindeki kaldırım taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

94 miligram alkollü çıktı!

03.03.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde, Berkant Orkun YERSEL (E-35) 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solunda park halinde bulunan FV 440 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan FV 440 plakalı araç, bir ikametgahı çevreleyen bahçe duvarına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.