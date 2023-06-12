Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Çağlar, Girne’de bir arkadaşının evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Çağlar, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini açıkladı, zanlının başka suçlarının da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini aktardı.

Çağlar, zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çağlar, zanlının cep telefonun incelemesinin sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu ve beklenen tıbbı raporlar olduğunu açıkladı.

Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.