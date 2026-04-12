Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.706 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 248 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları incelendiğinde, en fazla ihlalin süratli araç kullanmaktan olduğu görüldü. Buna göre 120 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan işlem gördü. 11 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalanırken, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 3 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 9 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 11 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 7 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan işlem gördü.

Öte yandan 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilirken, 84 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.