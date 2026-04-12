Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette meydana gelen hırsızlık olayında üç kişi tutuklandı. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında müşteri olarak markete giden D.K. (E-18), M.M. (E-19) ve T.C. (E-19)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 6 şişe alkollü içki, 4 adet araç legosu ve bir kazağı alarak kasada ödeme yapmadan dışarı çıkardıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.