Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta suç unsurları ele geçirildi. 11 Nisan 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında A.H. (E-21)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası ile bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan H.C.F. (E-19)’nin tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 8 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak her iki şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sarhoşluk ve kaçak yaşam denetimleri: 3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kamuya açık yerlerde sarhoşluk nedeniyle rahatsızlık yaratan iki kişi suçüstü yakalandı. 11 Nisan 2026 tarihinde Gazimağusa’da B.R. (E-42)’nin 265 miligram, Haspolat’ta ise E.B. (E-40)’nin 98 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, aynı gün kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.