Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Girne bölgesinde bazı yerlere yaklaşık 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bölgeye göre, proje çalışması kapsamında Boğazköy, Pınarbaşı, Kömürcü, Ağırdağ, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı, Hediyem Su, St. Hilarion ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâhı bölgelerinde yarın 09.30 ile 12.30 saatleri arasında kesinti olacak.