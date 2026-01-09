Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Ahmet Necati ÖZKAN tutuklanırken polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü ancak yol kenarında bulunan demir trafik konisine, ardından aydınlatma direğine, reklam tabelasına, trafik aynası direğine ve telefon dağıtım panosuna çarparak durabildi.

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, bugün saat 05.50 sıralarında, Ahmet Necati ÖZKAN (E-26), 99 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GX02 SCE plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, gidiş istikametine göre yolun solundan çıktı.

