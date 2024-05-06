Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Ali GÖKKAYA (E-22) sürüş ehliyetsiz ve 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VL 417 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların durması sonucu durmak zorunda kalan Niyazi SERTEL (E-41) yönetimindeki UL 389 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VL 417 plakalı araç sürücüsü Ali GÖKKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.