Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
28.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel odasında turist olarak kalmakta olan Barış SOLMAZ (E-49), oda içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
28.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel odasında turist olarak kalmakta olan Barış SOLMAZ (E-49), oda içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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