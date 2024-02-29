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28.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel odasında turist olarak kalmakta olan Barış SOLMAZ (E-49), oda içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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