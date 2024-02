Daireden yapılan açıklamada, “Kurum olarak daha önceki tecrübelerimize istinaden taşınamayanlar listesinin vatandaşlarımız tarafından bilinmesi çok önemli olup gönderilerin bu listeler dikkate alınarak oluşturulması hem insan sağlığı hem de taşıma güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Posta yoluyla taşınamayan gönderiler şu şekilde sıralandı:

“Yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, uyuşturucu her türlü sıvı ve gaz özelliği bulunan gönderiler, Ambalaj dışına taşacak şekilde sivri uçlu, kesici aksamlı ve çıkıntılı her türlü gönderi, Bozulabilecek, zarar görebilecek veya etrafındaki gönderileri etkileyecek her türlü gıda maddesi, Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, Kırılabilir cam, porselen vb. içerikli ürünler, Ateşli silahlar ve aksamları, Elektronik eşya, batarya, mıknatıs, Her nevi ilaç, bitki ve tütün, Belirlenmiş gramajın üzerinde çay ve kahve, Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, Kıymetli evrak kapsamına giren çek, senet, hisse senedi, tahvil vb., Altın ve gümüş, ziynet eşyası, kıymetli madenler ile para ve benzeri nitelikteki emtia, İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması yasak edilen her türlü madde.” Açıklamada, varış ülkesinin mevzuatına uygunluk işlemlerinin göndericinin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.