Girne’de meydana gelen “katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan Ö.K ile “kanunsuz topluluk” suçundan tutuklanan A.O.Ç, O.S, O.Z.T ve B.E ,A.G.A , O.S.G , M.Ş,İ.B, M.M.Ç ve B.C.A sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Ö.K'nin , 18 Ocak 2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne’de, Raif Denktaş Caddesi üzerinde bir isimli apartmanın ön kısmında, aynı gece bir eğlence mekânında aralarında yaşanan tartışma neticesinde, tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı, C.S'yi öldürmek niyetiyle, sağ karın boşluğuna saplamak suretiyle ağır bir şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı.

C.S'nin, önce Girne Akçiçek, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, iç kanama teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, durumunun ağır olduğunu söyledi.

Polis, olay yerinden taksi ile ayrıldığı tespit edilen zanlının aynı gece tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu olayın kalabalık iki grup arasında yaşandığını ;diğer zanlılar ile birlikte kavga etmek için, yasa dışı olarak toplanıp kanunsuz topluluk oluşturduklarını açıkladı.

Polis, katle teşebbüs olayının da bu kavga esnasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından tarafların bir birlerini düelloya davet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, .Ö.'Knin ifadesinde sadece kendisinde değil birçok şahsın üzerinde bıçak olduğunu söylediğini, bu hususun araştırıldığını ifade etti.

Polis, olay yerinden taksi ile kaçan Ö.K'nin 3-4 yere uğradığını, bu esnada telefon görüşmeleri yaptığını ifade ederek, kimlerle bağlantı kurduğunu araştıracaklarını ifade etti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını ve kamera görüntüleri tespit edildiğini açıkladı. Polis, alınacak başka ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu, katle teşebbüste kullanılan bıçağın arandığını belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı O.S, “Ö.K bıçağı çıkarınca karşı tarafı uyardım, bıçak var gelmeyin dedim”iddiasında bulundu.

O.Z olay yerinde olmadığını söylerken, polis olayın başlangıç anında orada olduğunu, katle teşebbüs vakası yaşanınca kaçtığını açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 2’er gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.