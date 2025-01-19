Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kavga, önceden bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun daha sonra toplanmasıyla meydana geldi.

Kavga esnasında Ö.K. (E-19) , kanunsuz şekilde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla C.S'yi(E-25) sağ karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kavgada yer alan Ö.K. (E-19), A.O.Ç. (E-22), O.S. (E-23), O.Z.T. (E-20) ve B.E. (E-20) bir tarafta; A.G.A. (E-22), O.S.G. (E-23), M.Ş. (E-23), İ.B. (E-22), M.M.Ç. (E-22) ve B.C.A. (E-23) diğer tarafta olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.