Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Tolga BULUT (E-23) yönetimindeki GG 061 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjde bulunan bordür taşları ile demir korkuluklara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ramazan Özcan ÇAKMAK (E-21) yönetimindeki FJ 204 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisiyle ileri doğru savrulan demir korkuluk ise, o esnada FJ 204 plakalı aracın arka kısmında bulunan ve aynı istikamete doğru seyreden Aleyna ÜNAL (K-21) yönetimindeki UM 634 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GG 061 araç sürücüsü Tolga BULUT, FJ 204 plakalı araç sürücüsü Ramazan Özcan ÇAKMAK ve FJ 204 plakalı araçtaki yolcu Gültekin KIZILBUĞA (E-28), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Ramazan Özcan ÇAKMAK ve Gültekin KIZILBUĞA Acil Serviste müşahede altına alınırken, Tolga BULUT ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.