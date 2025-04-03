Belediye’den yapılan açıklamaya göre Şenkul, “Sadece ülkemizin değil belki de Akdeniz’in en güzel noktalarından birini daha, atıl olmaktan çıkarıp gençlerimizin ve halkımızın kullanımına açacak şekilde düzenliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Şenkul, Eziç Peanuts ve Girne Amfi Tiyatro’nun birleştiği noktada yer alacak projenin; “gençlik merkezi, açık ofis-çalışma alanı (coworking), Girne Kahvecisi (Karakız), 4 adet kafe, pastane ve benzeri iş dallarına uygun ihale usulüyle kiralanacak ticari bina, otopark ve çeşitli organizasyonların yapılabileceği üstü açık kamusal alanı" kapsadığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin yürüyüş yollarıyla Antik Liman ve Kordonboyu’na bağlanacağını belirten Şenkul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yola çıkarken daha çok kamusal alan yaratıp, sadece belli bir kesimin değil tüm kesimlerin bu şehrin nimetlerinden, güzelliklerinden ve iş imkanlarından yararlanmasını sağlayacağımızın sözünü vermiştik. Bu projemiz de o doğrultuda planlandı.

Kordonbuyu’ndaki Girne Kahvecisi’nden yürümeye başlayıp sırasıyla Kordonboyu, Antik Liman, Girne Kalesi, kale arkası ve Amfi Tiyatro’nun yanından geçip Girne Kahvecisi’nde tamamlamak. Düşününce bile mutlu oluyor insan…”