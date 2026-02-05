Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, bu sabah saat 02.30 sıralarında, 142 miligram alkollü içki tesiri altındaki Öykü Saylar (K-28), yönetimindeki UP 376 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj ile o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Gökşin Kadiroğlu (E-38) yönetimindeki PS 900 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Saat 03.00 sıralarında ise, 147 miligram alkollü içki altındaki Başak Nur Ak (K-24), yönetimindeki UP 376 plakalı aynı salon araç ile yine Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bara ait araç park yeri içerisinde, kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, park halinde bulunan NA 672, VL 218 ile VC 489 plakalı araçlara çarptı.

Her iki kazada da yaralanan olmazken UP 376 plakalı araç sürücüleri Öykü Saylar ve Başak Nur Ak, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Esentepe-Alevkayası Yolu

Esentepe-Alevkayası Yolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, bugün saat 00.30 sıralarında, yönetimindeki MA 051 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden, Ali Sinan Dağlı (E-23), direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı.

Toprak alan içerisinde iki takla atıktan sonra tavanı üzerinde duran araç sürücüsü Ali Sinan Dağlı, kaza sonucu yaralanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Gemikonağı

Dün saat 19.00 sıralarında, Gemikonağı’nda Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Saad Sultan Kıanı (E-25) yönetimindeki GV 405 plakalı araç ile, bir markete ait araç park yeri içerisinden, dikkatsiz şekilde ve kavşakta durmadan anayola giriş yapması sonucu kazaya sebebiyet verdi.

Kıanı’nın (E-25), o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru, yolun solunu tutmadan ve dikkatsizce seyreden Muhammad Waleed (E-25) yönetimindeki NR 676 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucunda çarpışma meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Waleed, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Tüm kazalar hakkındaki soruşturmalar devam ediyor.