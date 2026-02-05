Dinçyürek, yasaya uymanın ve açıkça belirtilmiş yasal yükümlülüklere riayet etmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, bu yükümlülükler üzerinden pazarlık yapılmasının ve ek haklar talep edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sağlıkta tam mesai uygulamasının pazarlık konusu olmadığını belirten Dinçyürek, denetimlerin sürdürüleceğini ve gereğinin yapılmaya devam edileceğini kaydetti. Kamuoyuna da çağrıda bulunan Dinçyürek, atılan adımların temel amacının hastaların ve toplumun menfaati olduğunu vurguladı. Kamu yararının her şeyin üzerinde olduğunu belirten Dinçyürek, Şubat ayı başı itibarıyla sağlıkta tam mesai uygulamasının yürürlüğe konduğunu hatırlattı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tam mesai uygulaması 1 Şubat itibarıyla başladı

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, hastanede tam mesai uygulamasına 1 Şubat’tan itibaren başlandığını açıkladı. Kalfaoğlu, tam mesainin yasal çalışma saatlerini kapsadığını belirterek, “Tam mesai dediğimiz zaman zaten yasal çalışma saati olan 07.45 ile 15.30 arasında tüm hekimlerimiz mesaiye uymak zorundadır. Zaten bizim hastanemizde mesaiye uyulmaktaydı” dedi.

Başhekim Kalfaoğlu, önceki uygulamada çalışma saatlerinin biraz daha kısa tutulduğunu ifade ederek, “Ancak çalışma saatleri biraz daha kısa tutulmaktaydı. Tam mesai dediğimiz zamanda polikliniklerimiz 14.30’a kadar yapılacak. Onun dışında ameliyatlarımız 14.30’a kadar, endoskopiler 14.30’a kadar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın detaylarını da paylaşan Kalfaoğlu, “14.30’dan sonra doktorlar hasta vizitlerini tamamlayıp mesai bitiminde imza veya kart çekerek hastanemizden ayrılacaklardır” dedi.

Tam mesai uygulamasının gerekliliğine vurgu yapan Kalfaoğlu, “Bu uygulama hem halkımız için hem de Sağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlığı’nın geleceği için son derece gerekliydi. Zaten zaman geç kalınmış bir uygulamadır” diye konuştu.

Beş yıl önce göreve geldiğinde benzer uygulamaları kendi hastanesi içinde başlattığını dile getiren Kalfaoğlu, “Beş yıl önce ben göreve geldiğimde kendi hastanem içerisinde bu uygulamaları başlattım ama tabii ki çalışma saatini 15.30’a kadar değil, daha kısa tutuyordum” dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte hekimlerin çalışma saatlerinin uzatıldığını belirten Kalfaoğlu, “Ama bugünden itibaren, 1 Şubat’tan itibaren artık 15.30’a kadar hekimlerimiz çalışacak, vatandaşlarımıza hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

Randevu sistemine de değinen Kalfaoğlu, “Onun için vatandaşlarımız 11.01’den randevu alabildikleri gibi, kendileri de başvurduğu zaman 14.30’a kadar kendilerine randevu verilecektir. Böylece randevu süreleri kısalacak” dedi.

Uygulamanın sağlık hizmetlerine etkilerini anlatan Kalfaoğlu, “Ameliyatlarda bekleme süreleri kısalacak, tetkiklerde bekleme süreleri kısalacak ve böylece geç randevudan dolayı aldığımız şikayetler de ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na teşekkür eden Kalfaoğlu, “Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı başlatmakla ve bu işin arkasında da durmakla son derece yerinde bir karar almıştır. Bize bu konuda destek olduğu için başhekimlere, bakanımıza ve başbakanımıza teşekkür ederiz” dedi.



Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlar, tam mesai uygulamasıyla birlikte poliklinik hizmetlerinin öğleden sonra da devam etmesinin özellikle çalışanlar, yaşlılar ve sabah saatlerinde hastaneye gelemeyenler için önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti. Doktorlara ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirten vatandaşlar, uygulamanın sağlık hizmetlerini daha verimli kılacağını dile getirdi. Öğleden sonra da polikliniklerin açık olmasının, çalışma saatleri nedeniyle sabah başvuramayan vatandaşlar açısından daha faydalı bir sisteme geçiş olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yeni düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.