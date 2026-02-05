Son üç yılın yıl sonu bakiyelerini, yaklaşık 19 milyon, 27 milyon ve 79 milyon TL olarak açıklayan Latif, bunu mali disiplinden taviz vermeden gelirleri artırıp giderleri kontrol altında tutarak başardıklarını söyledi.

Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu duyuran Latif, anketlerin memnuniyeti yüzde 75’in üzerinde gösterdiğini belirtti.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Lefkoşa Eziç restoranda düzenlediği basın toplantısında üç yıllık icraatlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

“Mesarya’da Değişim Sözde Değil, Hizmette” başlığıyla düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Latif’e bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Toplantı, projelerin yer aldığı video gösterimiyle başladı. Ardından Latif, icraatları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi; soruları yanıtladı.

- “Söz verdiğimiz gibi hiçbir köyümüzü unutmadık”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediyelerin birleştirilmesi sürecinde dört tane belediyenin birleşimiyle Mesarya Belediyesi’nin adanın en büyük birleşimi olduğuna dikkat çekerek, yüklerinin epey ağır olduğunu ancak göreve başlarken verdikleri sözü tutarak, hizmette Mesarya’nın hiçbir köyünü unutmadıklarını kaydetti.

Latif, belde genelinde temizlik, çevre düzenlemesi, lambaların yenilenmesi, çardak yapımları, köpek çipletme çalışmaları ve sosyal etkinlikler gibi yürütülen projeleri sıralayarak, bunların yürütülmesi için ekipman ihtiyacına dikkat çekti; bu kapsamda özkaynaklar kullanılarak belediyeye 32 araç kazandırıldığını belirtti.

Üç yıllık mali tabloyu da paylaşan Latif, 31 Aralık dönem sonu bakiyesinin 2023’te 19 milyon 195 bin TL, 2024’te 27 milyon 79 bin TL ve 2025’te 79 milyon 495 bin TL olduğunu bildirdi. Latif, belediyenin, devralındığı 2023 yılına 5 milyon 785 bin TL borç yüküyle başladığını söyledi. Her yıl bütçe disipliniyle hareket ettiklerini ifade eden Latif, yatırım ve hizmet harcamalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mesarya genelinde çalışmalar planlanırken “kaldırım, drenaj ve su hattı tamamlanmadan asfalt dökmenin doğru olmadığı” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Latif, yol yatırımlarını her zaman altyapıyla birlikte ele aldıklarını söyledi.

- İnönü… “Önceliğimiz altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanların iyileştirilmesi”

Bölge bölge icraatları paylaşan Mesarya Başkanı Ahmet Latif, İnönü’de önceliğin altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanların iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Rauf Raif Denktaş Sokak, İsmet İnönü Caddesi ve Şehit Ali Ertuğrul Sokak’ta yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını, logar kapaklarının yenilendiğini belirten Latif, İnönü–Vadili ve İnönü–Akdoğan yollarında köprü geçişleri ile toprak yol düzenlemeleri yapıldığını; köy içi asfalt, yama ve banket çalışmalarıyla ulaşım güvenliğinin artırıldığını kaydetti.

Latif, Şehit Ali Ertuğrul Sokak ve Şehit Ali Hasan Sokak’ta toplam 870 metre yeni içme suyu hattı döşendiğini söyledi, bunun yanında düğün alanı çevre düzenlemesi yapıldığını, park ve düğün salonu büfelerinin yenilendiğini, şehitlik abidesinin bakımının gerçekleştirildiğini belirtti; İnönü Çim Sahası’nda sulama, elektrik, aydınlatma ve çimlendirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, halı sahanın yenilendiğini vurguladı.

-Dörtyol… “Yaklaşık sekiz kilometrelik banket doldurma ve düzeltme çalışması yapıldı”

Latif, Dörtyol’da yağmur suyu drenajı ve kaldırım projelerinde üç etap halinde drenaj hattı döşendiğini, ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Gazimağusa–Lefkoşa ana yolu, Dörtyol Kavşağı ile Türkmenköy Kavşağı arasında yaklaşık 7,6 kilometrelik banket doldurma ve düzeltme çalışması yapıldığını, trafik güvenliğinin artırıldığını söyleyen Latif, köy kavşağı ve köy meydanına yönelik peyzaj çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Hayvancılar ve çiftçiler için yapılan ova yolları çalışmalarına da değinen Latif, Dörtyol’da okul binasına ek odalar kazandırıldığını, kadın kursu binası, ilkokul ve polis karakolunda bakım-onarım çalışması yapıldığını, emniyet güçlerine araç desteği sağlandığı, spor kulübü binası ve halı sahanın yenilendiğini dile getirdi.

-Korkuteli… “Öncelik tarımsal ulaşım… Hayvancılarımız için ova yollarını iyileştirdik”

Latif, Korkuteli’nde önceliğin kırsal altyapı ve tarımsal ulaşım olduğunu kaydetti.

Düğün alanı, okul yolu ve ana sokaklarda drenaj ve kaldırım çalışmalarına ek olarak, hayvancılar için ova yollarının iyileştirildiğini, dere ve kanal ıslahları ile istinat duvarlarının tamamlandığını belirten Latif, İstiklal Sokak’ta 270 metre yol için 120 ton asfalt dökümü yapıldığını söyledi. Latif, otobüs durağı montajı, çocuk parkı çevre düzenlemesi ve halı saha tadilatının da tamamlandığını ifade etti.

-Paşaköy… “Belediye binası, çocuk kulübü ve spor salonunun tadilatları tamamladı”

Latif, Paşaköy’de Atatürk Caddesi ve Özgür Aker Sokak’ta kaldırım ve drenaj projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ova yollarında bakım çalışmaları yaptıklarını, içme suyu depolarını ve hatlarını yenilediklerini belirten Latif, belediye binası, çocuk kulübü ve spor salonunda tadilat yapıldığını; 1974 öncesi Türk mezarlığı ve mevcut mezarlığın çevre düzenlemesinin tamamlandığını belirtti.

Okul ve kadın kursu binalarının da yenilendiğini söyleyen Latif, çim sahanın bakım-onarımının yapıldığını, ek odalar inşa edildiğini dile getirdi.

-Aslanköy… “Yağmur suyu tahliye hattı çalışmalarını tamamladık”

Latif, Aslanköy’de yağmur suyu tahliye hattı, asfaltlama ve yama çalışmalarının tamamlandığını; dere yataklarının temizlendiğini kaydetti.

Düğün salonu ve çocuk parkına yönelik yenileme çalışmalarının yapıldığını belirten Latif, tarihsel çeşmelerin de restore edilerek, kültürel mirasa sahip çıkıldığını söyledi.

Latif, Aslanköy kavşağı peyzaj projesi hakkında çalışmalar hakkına da bilgi verdi.

-Turunçlu… “Kaldırım ve drenaj çalışmaları gerçekleşti, çevre düzenlemeleri yapıldı”

Turunçlu köyünde uzun metrajlı çift taraflı kaldırım ve drenaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Latif, ova yollarının düzenlendiğini, dere ıslahları ve cami çevresi düzenlemelerini yapıldığını belirtti.

Latif, Mevlana Sokak'ta 250 metre yeni içme suyu hattı döşenerek daha düzenli ve yüksek basınçlı su temini sağlandığını da dikkat çekti; “Hasan Bardakko Çim Sahası'nda zemin ve çimlendirme çalışmalarını tamamladık.” dedi.

-Vadili… “Birçok cadde ve sokakta kaldırım, drenaj ve asfalt çalışması yapıldı”

Vadili’nin Mesarya bölgesi için önemine vurgu yapan Latif, Vadili’de 2 bin 825 metre kaldırım ve drenaj çalışmasının tamamlandığını kaydetti; köy girişinde kavşak düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Latif, Vadili’de uzun yıllardır sorun olduğu ifade edilen Alioğlu Köprüsü’nün de Türkiye Cumhuriyeti Karayollarıyla iş birliği içerisinde ilgili projeye uygun şekilde tamamlandığını söyledi. Latif, bunun yanında, futbol sahasında bakım ve onarım çalışmaları sürerken, içme suyu takviyeleri için hazırlığın devam ettiği bilgisini paylaştı.

-Akdoğan… “Mezbaha projesinde sona gelindi”

Akdoğan’da Ordu Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde drenaj, kaldırım ve bisiklet yolu projelerinin sürdüğünü kaydeden Latif, içme suyu şebekesi ve arıtma tesisinin tamamen yenilendiğini söyledi. Latif, düğün salonu, çocuk parkı, otopark alanının çevre düzenlemesiyle modern hale getirildiğini de ifade etti.

Sona gelinen Akdoğan Mezbaha projesi hakkında da konuşan Latif, tesisin yaklaşık 3 bin 963 metrekare alan üzerinde yer aldığını, 400 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, hijyenik, güvenli ve yüksek kapasiteli kesim alanıyla uluslararası standartlarda ayda bin küçükbaş ve 150 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olacağını belirtti. Latif, tesisin bölümleri hakkında da ayrıntılı bilgi paylaştı.

-Latif, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, gelecek yerel seçimde yeniden aday olduğunu belirterek, hizmetlerin değerlendirilmesinin sandıkta yapılacağını söyledi. Latif, “İnsanlar hizmet aldığı yere gelir ve desteğini verir.” dedi. Latif, anketlerde yüzde yetmiş beşin üstünde bir halk memnuniyeti görüldüğünü de vurguladı.

Hakkında yürütülen yargı sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Latif, sürecin başlangıcı itibarıyla seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak, halkın kendisine güvendiğini kaydetti. Latif, davanın sonuçlanmasının ardından, tüm ayrıntıları halkla paylaşacağını belirtti.

Bölgenin nüfusuna ilişkin soruyu yanıtlayan Latif, nüfus verisinin 13 bin civarında olduğunu ancak bunun güncel bir veri olmadığını, mevcut nüfusun daha fazla olduğunu söyledi. Latif, artan nüfusa göre ekipman ve araç alımı yaptıklarını, altyapıyı geliştirdiklerini kaydetti.

Hükümetten alacakları olduğunu da söyleyen Ahmet Latif, “kendilerinin tarafsız olarak herkese hizmet etmeye çalıştığını ancak hükümetin taraflı bir tutum sergilediğini” savundu; haklarının hükümet tarafından “gasp edildiğini” ileri sürdü.