Polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru zanlının insan kaçakçılığı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 26.02.2025 tarihinde Girne'de, Turizm Limanından KKTC'ne TIR ile giriş yapan ve şuanda meselede teminat emri gereği şartları yerine getiremeyip hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde muhafaza edilen İ.C, ve yine aynı şekilde ayı meseleden dolayı Merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan K.S, H.U, M.Ö ve teminat şartlarını yerine getirip davaları görüşülünceye değin serbest bırakılan M.K, K.M ve mahkeme emri gereği aleyhinde derdest bulunan bir şahıs ile birlikte konu TIR’ın dorsesi içerisine saklamış oldukları 7 kişilik bir aileyi, maddi menfaat elde etmek amacıyla KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini anımsattı.

Polis, meseleyle bağlantısı tespit edilen ve 27.02.2025 tarihinde aleyhinde derdest emri temin edilen M.S'nin 19.03.2025 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğunu, tasarrufunda bulunan 1 adet cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 20.02.2025 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Polis, bu sürede zanlıya ait cep telefonunun incelenmesi maksadıyla bilişim emri temin edildiğini, banka dökümleri için gerekli yazışmalar yapıldığını, cep telefonunun Ime-i numarasındaki çağrı dökümlerinin talep edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıya ait emare zapt edilen cep telefonda bir inceleme yapıldığını, tüm verilen temizlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının polise teslim ettiği cep telefonunun daimi kullandığı telefon olmadığını tespit ettiklerini ve söz konusu telefonunun arandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emare ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının lehine ve aleyhine olan unsurların araştırılması maksadı ile 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.