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​18.01.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne ’de İskenderun caddesi üzerinde, Irena BRANNIGAN (K-43) 466 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRA 160 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmış ve karşı şeride geçip savrularak tekrar orta refüje çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Irena BRANNIGAN tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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