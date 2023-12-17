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Polisin soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kürşat Özen tutuklandı.

Çarptıktan sonra yoluna devam eden LH 100 plakalı araç sürücüsü, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir üniversitenin çevre duvarına da çarpıp durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17 Aralık saat 02:30 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Kürşat Özen (E-24) 475 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 100 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan SR 943 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

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