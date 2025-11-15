Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Araç sürücüsü Serhan Hilmioğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim Kaşlı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Serhan Hilmioğlu (E-30) 239 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 765 L plakalı çift kabin araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yol içerisinde doğu istikametine doğru yürümekte olan yaya İbrahim Kaşlı’ya (E-25) çarptı.

