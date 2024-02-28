Polisin açıklaması şöyle:

27.02.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, B.Ö (E-42) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RT 366 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelen araçların geçmesini beklemeden yolun sağında bulunan araç park yerine dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan A.B (E-46) yönetimindeki FR 772 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RT 366 plakalı araç sürücüsü B.Ö tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.