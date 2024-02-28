Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Pittsburg bölgesinde yaşayan 91 yaşındaki Marjorie McCool ve 31 yaşındaki sevgilisi Kyle Jones sosyal medyada popüler olmalarından sonra dünyanın en sıra dışı aşk olaylarını konu alan realite TV programı Extreme Love'a katıldı. İkili tüm olumsuzluklara rağmen ilişkilerini savundu. Hatta yatak odalarına dair samimi itiraflarda dahi bulundu.

ANNESİ DE ONAYLIYOR

Jones'in alışveriş yapmak için iş yerine gelmesiyle tanıştıklarını söyleyen McCool, "Alışveriş yapmak için benim iş yerime gelmişti. Telefon numaramı istedi ve bir randevu kararlaştırana kadar her gün konuştuk. Sonrasında sevgili olduk" dedi.

Aralarındaki 60 yıllık yaş farkının kimi zaman zorlayıcı olduğunu dile getiren McCool, "Olumsuz yorumları hiçbir zaman ciddiye almıyorum. Hayatlarımızda ister istemez bazen yetişme zorlukları oluyor. Bazen onun benim oğlum olduğunu hissediyorum. Cinsel hayatımız harika." diye konuştu.

Hayatı boyunca kendisinden hep yaşça büyük kadınlarla sevgili olduğunu dile getiren Kyle Jones, genellikle 70'li, 80'li ve hatta 90'lı yaşlarındaki yaşlı kadınlarla romantik ilişkiler kurduğunu itiraf etti.

Yaşça büyük kadınlardan maddi anlamda herhangi bir çıkar peşinde olmadığını ifade eden Jones, "İnsanlar sıklıkla beni bencil ve miras avcısı olmakla suçluyor. Ancak bunlar doğru değil. Ben sadece kendimi önemsemiyorum. Para ya da miras kazanmak istemiyorum. Ben sadece aşık oldum" ifadelerini kullandı.

Jones'in annesi ise oğlunun ilişkisini sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, "Oğlum ilk kez kız arkadaşını eve getirdiğinde, o zamanlar kendisi 22, kadın ise 50 yaşındaydı. Kyle'a neden kendinden büyük kadınlardan hoşlandığını sordum. Yaşaç büyük kadınları daha olgun bulduğunu ve sohbetlerinden hoşlandığını söyledi. Oğlum kimseye zarar vermedi. Başkalarının da karışmaması gerektiğini düşünüyorum.” oğlunu savundu.