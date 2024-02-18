CÖŞ ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda Girne'de yaşayan 62 yaşındaki E.Ö tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.02.2023 tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilen aşayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Girne’de E.Ö.(E-62)’nün kalmakta olduğu ikametgahta, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.