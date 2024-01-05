Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde, 30 Aralık Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu ev arkadaşını makasla yaralayan 29 yaşındaki E.Ç. tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu’da birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 29 yaşındaki E.Ç. tasarrufunda bulundurduğu makas ile, 29 yaşındaki A.K.’yi sırt, kol ve ensesinden kesmek suretiyle yaraladı.
A.K. kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine E.Ç. tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.