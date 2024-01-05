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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu’da birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 29 yaşındaki E.Ç. tasarrufunda bulundurduğu makas ile, 29 yaşındaki A.K.’yi sırt, kol ve ensesinden kesmek suretiyle yaraladı.

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