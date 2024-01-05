Mormenekşe’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Baston Operasyonu’nda 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mormenekşe’de gerçekleştirilen Baston Operasyonu kapsamında, 76 yaşındaki G.A. ve 43 yaşındaki H.T.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığı belirtildi.

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Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.