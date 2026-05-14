Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Güzelyalı’da gerçekleştirilen operasyonda, iki kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, H.A. (E-19) ve A.T.’nin (E-27) tasarruflarında toplam 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, rulo haline getirilmiş 5 TL’lik banknot, kaşık, tabak ve kase emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.