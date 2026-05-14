Bunlar da ilginizi çekebilir

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öztürkler: Özgürlüğü, bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk halkını savunmaya devam edeceğiz

Operasyonda ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, rulo haline getirilmiş 5 TL’lik banknot, kaşık, tabak ve kase emare olarak alındı.

Polis açıklamasına göre, 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, H.A. (E-19) ve A.T.’nin (E-27) tasarruflarında toplam 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Güzelyalı’da gerçekleştirilen operasyonda, iki kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.