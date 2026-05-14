Lefkoşa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen içeride tespit edilen 17 kişiye idari para cezası kesilerek yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 1.345 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 269 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 56 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de eğlence mekanları, kumarhaneler ve halkın yoğun bulunduğu yerler kontrol edildi. Kumarhanede bulunmaları yasak olan 10 kişi hakkında idari para cezası uygulanarak yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin İskele’de yaptığı denetimlerde ise 2.023 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 294 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 67 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.