19 Mayıs'ın, esaret altında yaşanamayacağının ve Türk bayraklarının özgürce dalgalanmadığı bir ülkede var olunamayacağının mesajı olduğunu dile getiren Öztürkler, “Atatürk’ü her zamankinden daha fazla anlamalıyız. Ancak, sadece anlamak değil, bıraktığı mirasa da sahip çıkmamız gerekir” dedi.

Öztürkler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen heyete başkanlık eden Denetmen Müge Taçman ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi heyetini Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere duyduğu güvenin en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Öztürkler, “Bu ülkenin gelecekteki yöneticileri gençlerdir” sözleriyle gençlere yapılan yatırımın önemine işaret etti.

Öztürkler, öğretmenlerin, Atatürk ilke ve değerleri doğrultusunda çağdaş eğitim anlayışıyla nitelikli bireyler yetiştirdiğini söyleyerek, gençlerin, Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel değerlerini geleceğe taşıyacağına inanç belirtti.

Kendisinin de eğitim kökenli olduğunu dile getiren Öztürkler, öğretmenlerin ve öğrencilerin ülkenin geleceği açısından büyük güven verdiğini ifade etti.

- “19 Mayıs, esaret altında yaşanamayacağının mesajıydı”

Atatürk’ün en önemli değerlerinden birinin “esaret altında yaşamayı kabul etmemesi” olduğunu vurgulayan Öztürkler, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik uğruna verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Atatürk’ün, hürriyeti ve Türklüğü için canını feda edebilecek, Türk ulusunu bir araya getirerek düşmana karşı çıkan ve ulusun tüm gücünü ortaya koyan bir lider olduğunu dile getiren Öztürkler, “19 Mayıs, esaret altında yaşanamayacağının ve Türk bayraklarının özgürce dalgalanmadığı bir ülkede var olunamayacağının mesajıydı” dedi.

Öztürkler, bunun bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin bir meşalesi olduğunu da söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük mücadeleler verdiğini, Anavatan Türkiye ile birlikte Mücahit ve Mehmetçiğin bu topraklarda özgür ve bağımsız bir yaşam için fedakârlık yaptığını belirtti.

- “Bu topraklar kolay vatan olmadı… Özgürlüğü, bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk halkını savunmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet Meclisi’nin halk iradesinin temsil edildiği yer olduğunu kaydeden Öztürkler, gençlerin bağımsızlığın, egemenliğin ve özgür yaşamanın anlamını iyi kavraması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, “Bu topraklar kolay vatan olmadı. Hiçbir zaman azınlık olmayacağız, hiçbir zaman boyunduruk altına girmeyeceğiz. Her zaman kendi vatanımızda özgürlüğü, bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk halkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Denetmeni Müge Taçman da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve yöneticileriyle birlikte Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret ettiklerini söyledi.

19 Mayıs’ın, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı önemli bir gün olduğunu belirten Taçman, Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan ettiğini ifade etti.

Gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Taçman, gençlerin bayramını kutlayarak, kabulünden dolayı Öztürkler’e teşekkür etti.

Görüşme sonunda SSEML heyeti Öztürkler’e çiçek sunarken, Öztürkler de heyete günün anısına plaket takdim etti.