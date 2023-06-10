Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de, 34 yaşındaki C.A.U. ve 32 yaşındaki S.K.’nin, Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde, S.K. adına sahte forum düzenlemiş ve ilgili daireye ait tahsilat makbuzunun arkasına, görevli müfettişin imzasını sahteleyerek “GEÇTİ” yazıp mühürlemek suretiyle sahte evrağı tedavüle sürdükten sonra, S.K. adına sahtekarlıkla öğrenci sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildiği belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklandığı ve soruşturmanının devam ettiği vurgulandı.