Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.15 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Murat Çakan yönetimindeki ZLC 441 plakalı araç sürücüsünün seyrettiği yol üzerinde bulunan Mami Discount isimli market önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu o sırada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan 59 yaşındaki Sevgi Bayoğlu'na çarptığı bildilrildi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Bayoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.