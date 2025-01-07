Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şenkul, “Kentimizin daha yeşil olması, çiçek ve meyve kokularının mümkün olduğu kadar geçmişte olduğu gibi sokaklarımıza yayılması için daha önce yaklaşık 900 adet yasemin fidanı dağıtmıştık. Bu çerçevede kardeş belediyemiz Antalya Muratpaşa Belediyesinden Kamkat ve Turunç fidanları temin ettik ve yarından itibaren onları sizlere dağıtacağız” dedi.

Şenkul, “400 turunç fidanı başvuru yapan müstakil ev sahiplerine dağıtılacaktır, buradaki amaç bahçeye ekilmelerini sağlamaktır. 300 kamkat fidanı ise başvuran apartman dairesi sahiplerine dağıtılacaktır ki en azından apartmanda yaşayan insanlarımız balkonlarında bu minyatür ağaç sayesinde sembolik de olsa yeşil ile temas edebilsin, dalından bir meyve koparabilsin diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Başkan Şenkul, “Yarından itibaren Alo 185 hatlarına su abone numaranızla kayıt yaptırabilir veya belediyeye abone faturanızla gelip fidanınızı alabilirsiniz” duyurusunu da yaptı.