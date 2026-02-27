Girne’de dün gerçekleştirilen Narkotik operasyonunda toplam 47 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, 26 Şubat 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar sonucu ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, M.G. (E-24) ve B.G. (E-21) isimli kişilerin kaldıkları ikametgahta yaptıkları aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere ulaştı. Soruşturmayı genişleten ekipler, daha sonra Alsancak’ta bir konuma bırakılmış şekilde aynı tür maddeyi bularak emare olarak aldı. Ele geçirilen toplam miktarın 47 gram olduğu açıklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.E. (E-21) de tutuklandı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.