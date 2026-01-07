Polisten edinilen bilgiye göre, yangının muhtemelen mutfak dolabı içerisinde bulunan tüp gazda meydana gelen gaz kaçağının alevlenmesi sonucu oluştuğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar ile pencere ve kapılar yanarak zarar görürken, çıkan yoğun ısı ve duman nedeniyle mutfağın tavan sıvalarının döküldüğü, evin tüm duvarlarının ise is ile kaplandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.