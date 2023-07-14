Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında, Şht. Özdil Nami Sokak üzerinde bulunan Orhan Hatun’un kullanımındaki depo-dükkân içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, depo içerisinde bulunan 150 adet seyyar çamaşır askı teli, 50 adet ütü masası, 1500 çift ayakkabı, klima iç ve dış ünitesi, sende katını oluşturan profil demirler ve ahşap kaplaması, dükkanın alüminyum kapı ve pencere camları yanarak, zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.